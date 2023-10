Scholz will mit Sicherheitskabinett über Nahost-Lage beraten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will nach der Rückkehr von seiner Reise nach Israel und Ägypten am Mittwochnachmittag mit dem Sicherheitskabinett über die Situation beraten. Der zentrale Gegenstand der Tagung seien die Erörterung der Lage im Nahen Osten und ihre Folgen, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin. Der Kanzler werde sicher auch von seinen Eindrücken und seinen Gesprächen in Israel und Ägypten berichten.

An der Sitzung teilnehmen sollten nach Regierungsangaben Vizekanzler Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP), Innenministerin Nancy Faeser (SPD), Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) und Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD).

Scholz traf am Mittwoch mit Ägyptens Staatschef Abdel Fattah al-Sisi in Kairo zusammen, nachdem er am Vortag zu einem Solidaritätsbesuch in Israel gewesen war. Neben der Sicherheitslage nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel waren auch Bemühungen um eine Freilassung der von der Hamas in Israel entführten Geiseln ein Thema./sam/DP/ngu