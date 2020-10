Scholz will schnelles Gesetz für Frauen in Führungspositionen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnelle gesetzliche Regeln für mehr Frauen in Führungspositionen gefordert und damit den Druck auf CDU und CSU als Koalitionspartner erhöht. "Die Zeit für Freiwilligkeit ist vorbei, in vielen Unternehmen geht die Zahl der Frauen in Führungspositionen aktuell sogar zurück", sagte Scholz der Rheinischen Post. Strukturellen Ungleichheiten müsse man mit strukturellen Maßnahmen entgegentreten. "Wir brauchen Geschlechtergerechtigkeit, und wir brauchen sie jetzt", verlangte der Vizekanzler.

Das gelte für alle Bereiche, "gerade auch führende deutsche Unternehmen". Diese hätten eine Vorbildfunktion. Der entsprechende Vorschlag seiner Ministerkollegin Franziska Giffey müsse Gesetz werden. Familienministerin Giffey und Justizministerin Christine Lambrecht (beide SPD) haben einen Gesetzentwurf für verbindliche Regeln für Frauen in Führungspositionen vorgelegt, der aber bislang am Widerstand der Union scheitert.

