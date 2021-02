Scholz wirbt bei G7 für globale Impfstrategie und Investitionen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor einer Videositzung der Finanzminister und Notenbankchefs der sieben führenden Industrieländer (G7) auf eine globale Corona-Impfstrategie und strategische Investitionen zur Ankurbelung der Wirtschaft nach der Krise gedrungen. "Noch sind unsere Länder alle intensiv damit beschäftigt, gegen die Corona-Pandemie und ihre Folgen anzukämpfen. Doch es lohnt sich, auch auf die Zeit nach der Krise zu blicken", erklärte Scholz. "Dafür werbe ich im Kreis der G7-Staaten."

Ziel müsse es sein, strategisch in die Zukunft zu investieren, um die wirtschaftliche Erholung in den Ländern anzukurbeln. "Auf diese Weise können wir, genauso wie nach der Finanzkrise, wieder aus den Schulden herauswachsen", zeigte sich der SPD-Politiker überzeugt. Nachhaltigkeit und digitale Teilhabe seien dabei von besonderer Bedeutung.

Zur Impfstrategie betonte er, man müsse "den gesamten Globus in den Blick nehmen". Im G7-Kreis gehe es darum, "wie wir die globale Impfstrategie aufsetzen". Deutschland engagiere sich stark in der multilateralen Impfstoffallianz, die eine möglichst breite Versorgung mit Impfstoff ermöglichen wolle, erinnerte der Vizekanzler. Dies sei auch dringend geboten, "damit das Coronavirus überall zurückgedrängt wird und die Weltwirtschaft wieder in Schwung kommt".

Für das erste Treffen unter der neuen britischen G7-Präsidentschaft erwartete Scholz, dass sich die erstmalige Teilnahme von Janet Yellen als neue US-Finanzministerin in diesem Kreis "sicherlich auch atmosphärisch auswirken" werde. "Globale Herausforderungen lassen sich nur durch Kooperation lösen, und es ist gut, dass dies auch in diesem Gremium wieder die gemeinsame Gesprächsgrundlage wird."

