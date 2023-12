Scholz würdigt Schäuble als "prägenden Christdemokraten"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den verstorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble als prägenden Christdemokraten mit rhetorischer Schärfe gewürdigt. Der 81jährige Schäuble war am Vortag verstorben. "Mit dem Tod von Wolfgang Schäuble geht eine beeindruckende und sehr lange Politikerkarriere zu Ende", erklärte Scholz in einer Pressemitteilung. "Sein Intellekt, seine Freude an der demokratischen Auseinandersetzung, sein konservatives Weltbild und seine rhetorische Schärfe zeichneten ihn in all dieser Zeit ganz besonders aus. Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: Das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen."

Scholz folgte 2018 nach der gut viermonatigen kommissarischen Leitung des Finanzministeriums durch Peter Altmaier (CDU) Schäuble als Bundesfinanzminister nach. Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl 2021 wurde Scholz Bundeskanzler.

Schäuble war von 2009 bis 2017 Finanzminister und prägte die Politik der "Schwarzen Null" und der Schuldenbremse. Zuvor war er Bundesinnenminister unter Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel . Bis zuletzt war Schäuble Abgeordneter für seinen Wahlkreis Offenburg im Bundestag tätig.

