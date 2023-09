Scholz zeigt sich nach Sportunfall mit Augenklappe

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nach seinem am Wochenende beim Joggen erlittenen Sportunfall vorerst mit einer Augenklappe auftreten. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit bekannt. "Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird", sagte Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. In den sozialen Medien wurde laut Hebestreit ein Foto des Kanzlers mit Augenklappe veröffentlicht, "damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht".

Dem Kanzler gehe es "den Umständen entsprechend gut", erklärte sein Sprecher. "Er war heute morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus, wird aber alle Termine, die geplant sind, wahrnehmen." Dazu zählen laut Hebestreit auch die IAA in Frankfurt und die Generaldebatte am Mittwoch im Bundestag.

