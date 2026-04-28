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Scholz zu Trumps Kritik an Merz: Beziehung hält das aus

29.04.26 06:08 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz hat gelassen auf den verbalen Angriff von US-Präsident Donald Trump gegen seinen Amtsnachfolger Friedrich Merz reagiert. "Ich bin davon überzeugt, dass die transatlantische Zusammenarbeit es aushält, dass wir unterschiedliche Sichten haben", sagte der SPD-Politiker in New York. Differenzen müssten nicht dazu führen, dass man schlechter zusammenarbeite.

Scholz wurde in der US-Ostküstenmetropole mit der Leo-Baeck-Medaille für Verdienste um das jüdische Leben ausgezeichnet.

Trump hatte Merz angegriffen, nachdem der Bundeskanzler Kritik an der US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Merz (CDU) hatte der US-Regierung etwa vorgeworfen, keine Exit-Strategie für den Iran-Krieg zu haben./apo/DP/zb