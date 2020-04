Scholz zufrieden mit Ergebnissen des Koalitionsausschusses

Von Petra Sorge und Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich mit den Ergebnissen des Koalitionsausschusses zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zufrieden gezeigt. Die 10 Milliarden Euro unter anderem für eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen seien "eine Menge Geld", sagte der Vizekanzler im ZDF-Morgenmagazin. Das Instrument des Kurzarbeitergeldes werde nun "noch krisenfester gemacht".

"Wir haben jetzt dafür gesorgt, dass es denjenigen, die wenig Geld verdienen und die... besonders gute Unterstützung brauchen, auch länger und mit einem höheren Betrag hilft", sagte Scholz. Finanziert werden soll die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes über die Beiträge der Versichertengemeinschaft. Bei der Bundesagentur für Arbeit sei "noch ein richtig großer Topf", betonte Scholz.

Beratungen bis nach Mitternacht

Nach Angaben von Teilnehmerkreisen hatte es bei dem Koalitionsausschuss, der von 17 Uhr bis nach Mitternacht im Kanzleramt tagte, beim Kurzarbeitergeld den größten Gesprächsbedarf gegeben. Die SPD-Seite habe immer wieder Rücksprache mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gesucht, um rechtlichen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen abzuklären.

Beide Seiten einigten sich schließlich auf ein Stufenmodell, das eine Erhöhung von der Bezugsdauer abhängig macht. Ab dem vierten Monat soll das Kurzarbeitergeld von derzeit 60 auf dann 70 Prozent des Nettolohns steigen, ab dem siebten Monat auf 80 Prozent. Die Aufstockungen sollen längstens bis zum 31. Dezember gelten. Darauf hatte vor allem die Union gedrängt. Auch wurden die Hinzuverdienstmöglichkeiten erhöht. Die Union zeigte sich zufrieden, dass es nun keine Lösung nach dem "Gießkannenprinzip" gebe.

Mehrwertsteuersenkung für Gastwirte "eine gute Sache"

Bei der Reduktion der Mehrwertsteuer für Gastwirte hatte es zunächst Widerstand von der SPD gegeben. Die nun gefundene Regelung gilt ab dem 1. Juli 2020 und ist auf ein Jahr befristet. Scholz bestritt, dass dies nur ein Kompromiss gewesen sei: "Das ist eine gute Sache und kein Kompromiss."

So hätten auch schon zuvor viele Genossen und SPD-Ministerpräsidenten die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Zeit nach der Corona-Krise befürwortet. Diese Diskussion sei in der SPD "sehr bewusst" und "sorgfältig" geführt worden, so Scholz. Es gebe nun "ein ganz klares Signal" an die Branche. Zwar würden die Verluste für den Staat durch steuerliche Mindereinnahmen größer, erklärte der Finanzminister. Aber das sei "für uns alle ein gutes Zeichen, denn dann wird ja wieder gewirtschaftet".

Unterstützung für Schüler

Beschlossen wurde auch eine Unterstützung Schülern beim digitalen Unterricht zu Hause. Hierfür stellt der Bund 500 Millionen Euro zur Verfügung. Die CDU nannte den Kompromiss "sinnvoll und zielführend", da er Familien entlasten könne.

Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass es möglich sein könne, die Ausgaben in der Corona-Krise ab 2023 wieder zurückzuzahlen. "Das gelingt auch, ohne sparen oder Sozialleistungen reduzieren zu müssen."

