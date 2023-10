Scholz: Zukunft des westlichen Balkan liegt in der EU

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Beitrittsperspektive der Staaten des westlichen Balkan zur Europäischen Union (EU) unterstrichen und betont, ein Beitritt hänge von Reformfortschritten in den einzelnen Ländern ab. "Die Zukunft des westlichen Balkan liegt in der Europäischen Union, dieses Versprechen gilt, und es gilt heute mehr denn je", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz nach dem Westbalkangipfel in Tirana. Jedes beitrittswillige Land bestimme die Geschwindigkeit selbst, der "Schlüssel" seien Reformen.

Bei dem Gipfel habe man sich auf mehrere Vereinbarungen verständigt, so eine regionale Klimapartnerschaft, mit der erneuerbare Energien in den Westbalkanstaaten gezielt unterstützt werden sollten. Deutschland werde dies mit 1,5 Milliarden Euro bis 2030 mitfinanzieren, kündigte der Kanzler an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 16, 2023 12:51 ET (16:51 GMT)