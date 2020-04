Neue Ausgabe von uro am Sonntag: Die große Geldflut

€uro am Sonntag, Ausgabe 17/2020, ab Freitag, 24. April 2020, im Handel und auch digital



Themenauswahl

Billionenhilfen: Die großen Gewinner und Verlierer der globalen Schuldenwelle

Billionensummen gegen den wirtschaftlichen Einbruch: Die Staatsschulden steigen rapide. Was das für Anleger bedeutet.

Sehnsucht nach Abenteuer

Der Markt für Computerspiele boomt in diesen Zeiten. Wo er sich für Investoren lohnt

Fehler im System

Unternehmen haben ihre Aktienrückkäufe gestoppt. Dabei würde sich das jetzt lohnen.

Vom Jojo profitieren

Bei DAX, Euro Stoxx 50 und Einzeltiteln können Anleger mit hohen Rabatten einsteigen.

Klein allein

Warum Christian Klein jetzt Solo-Chef bei SAP ist, darüber darf weiterhin gerätselt werden. Klar ist: Die Strategie ändert sich nicht.

Aktie im Brennpunkt

Weshalb Laborausrüster Sartorius in der Krise die Prognose erhöht.

Schnell virtuell

Bayer macht den Anfang: Die Haupt­versammlungen vieler DAX-Konzerne finden dieses Mal online statt. Was sich für Aktionäre ändert.

Aus fürs Haus?

Was geschieht mit den Preisen für Immobilien in der Krise? Die Prognosen reichen von 25 Prozent runter bis einfach immer weiter rauf.

Steuer-Software

Das leisten die besten Apps und Programme fürs Erstellen der Steuererklärung zu Hause. Der große Test.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



___________________________________________________

Jetzt €uro am Sonntag digital sofort als E-Paper auf Ihrem iPad oder Android-Tablett lesen: Laden Sie sich die €uro am Sonntag digital-App kostenlos im iTunes-Store oder bei Google Play herunter. In nur wenigen Schritten haben Sie €uro am Sonntag auf Ihrem mobilen Endgerät - einmal heruntergeladen brauchen Sie dann zum Lesen keine Internetverbindung mehr!

Sie wollen keine Ausgabe von €uro am Sonntag verpassen? Hier können Sie die Wirtschaftszeitung im günstigen Jahresbezug bestellen.









__________________________________

Werbung

Bildquellen: Finanzen Verlag