Schoo,inc Registered stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Schoo,inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,45 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,35 Prozent auf 855,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 866,7 Millionen JPY gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Schoo,inc Registered 14,31 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Schoo,inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,44 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,36 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net