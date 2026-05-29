SCHOTT Pharma-Aktie: Experten empfehlen SCHOTT Pharma im Mai mehrheitlich zum Kauf
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7 Analysten gaben ihre Einschätzung der SCHOTT Pharma-Aktie preis.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 18,67 EUR, was einem Anstieg von 0,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie von 18,20 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|17,30 EUR
|-4,95
|19.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|-12,09
|14.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,00 EUR
|20,88
|14.05.2026
|UBS AG
|25,90 EUR
|42,31
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|15,50 EUR
|-14,84
|13.05.2026
|Barclays Capital
|16,00 EUR
|-12,09
|13.05.2026
|RBC Capital Markets
|18,00 EUR
|-1,10
|13.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
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