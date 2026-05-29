SCHOTT Pharma-Aktie: Experten empfehlen SCHOTT Pharma im Mai mehrheitlich zum Kauf

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der SCHOTT Pharma-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 18,67 EUR, was einem Anstieg von 0,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie von 18,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 17,30 EUR -4,95 19.05.2026 DZ BANK - - 15.05.2026 Deutsche Bank AG 16,00 EUR -12,09 14.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,00 EUR 20,88 14.05.2026 UBS AG 25,90 EUR 42,31 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 15,50 EUR -14,84 13.05.2026 Barclays Capital 16,00 EUR -12,09 13.05.2026 RBC Capital Markets 18,00 EUR -1,10 13.05.2026

Redaktion finanzen.net