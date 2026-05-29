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SCHOTT Pharma-Aktie: Experten empfehlen SCHOTT Pharma im Mai mehrheitlich zum Kauf

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,10 EUR 0,70 EUR 4,02%
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Aktie kaufen

7 Analysten gaben ihre Einschätzung der SCHOTT Pharma-Aktie preis.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 18,67 EUR, was einem Anstieg von 0,47 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie von 18,20 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.17,30 EUR-4,9519.05.2026
DZ BANK--15.05.2026
Deutsche Bank AG16,00 EUR-12,0914.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)22,00 EUR20,8814.05.2026
UBS AG25,90 EUR42,3113.05.2026
Jefferies & Company Inc.15,50 EUR-14,8413.05.2026
Barclays Capital16,00 EUR-12,0913.05.2026
RBC Capital Markets18,00 EUR-1,1013.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
19.05.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
15.05.2026SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.05.2026SCHOTT Pharma HoldDeutsche Bank AG
14.05.2026SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2026SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.05.2026SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.2026SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.02.2026SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.02.2026SCHOTT Pharma BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.05.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
14.05.2026SCHOTT Pharma HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026SCHOTT Pharma Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026SCHOTT Pharma Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

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