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Schott Pharma erhöht Prognosen für Gesamtjahr nach starkem Quartal

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SCHOTT Pharma
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MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer SCHOTT Pharma hat nach einem starken Quartal die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht. Für das Geschäftsjahr 2026 sei nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent zu erwarten, teilte das im Nebenwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Mittwochabend in Mainz mit. Bisher standen 2 bis 5 Prozent auf dem Zettel. Die Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde statt rund 27 Prozent bei 27 bis 28 Prozent erwartet. Die Kennzahlen liegen laut Schott über den Markterwartungen. Die Aktie legte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund drei Prozent zu.

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Grund für die Anhebung sei, neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal, eine Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, hieß es weiter. Diese beinhalte sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten, die sich laut Schott in zukünftigen Perioden auswirken werden.

Auf Basis vorläufiger Zahlen rechnet Schott im dritten Quartal mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 8 Prozent und einer Ebitda-Marge von rund 27 Prozent. Die Markterwartungen liegen laut Schott bei 3,5 Prozent beim Umsatz und 27,5 Prozent bei der Marge.

Den vollständigen Quartalsbericht will Schott am 12. August veröffentlichen./jha/he

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DatumRatingAnalyst
06.07.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
17.06.26 SCHOTT Pharma Sector Perform RBC Capital Markets
09.06.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 SCHOTT Pharma Hold Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SCHOTT Pharma Kaufen DZ BANK