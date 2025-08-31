SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit roter Tendenz

Kurs der SCHOTT Pharma

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 22,60 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 22,60 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,70 EUR. Bisher wurden heute 12.156 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei 36,56 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 61,77 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 18,14 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 29,25 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

