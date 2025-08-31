DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,22 +0,2%Gold3.470 +0,7%
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Kursentwicklung im Fokus

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Vormittag an

01.09.25 09:24 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma zieht am Vormittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 22,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
22,80 EUR -0,35 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 22,85 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 22,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,70 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 2.488 Aktien.

Bei 36,56 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.

SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
