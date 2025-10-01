SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 21,50 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 21,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 779 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 25.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 13,95 Prozent Luft nach unten.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

