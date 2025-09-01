SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 22,05 EUR.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 15:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 22,05 EUR ab. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 22,05 EUR. Bei 22,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 16.371 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 36,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 19,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

