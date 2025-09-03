SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 21,95 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 21,95 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,95 EUR an. Bei 21,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 16.499 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,00 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2024. 59,45 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,72 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der SCHOTT Pharma-Aktie wird bei 29,25 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

