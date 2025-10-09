SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 20,45 EUR ab.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 20,45 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 17.127 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,74 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,160 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

