SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Vormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,60 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 21,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,75 EUR. Bei 21,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 415 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 12.09.2024 markierte das Papier bei 35,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,35 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,160 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,46 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 253,59 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

