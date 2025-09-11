SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 21,45 EUR zu.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 21,45 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 21,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,60 EUR. Zuletzt wechselten 1.724 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 15,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef