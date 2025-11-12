SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 19,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 11:49 Uhr 0,7 Prozent. Bei 19,16 EUR erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,98 EUR. Der Tagesumsatz der SCHOTT Pharma-Aktie belief sich zuletzt auf 8.491 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 30,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,21 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,90 EUR ab. Mit Abgaben von 5,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,159 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten