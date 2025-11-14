DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.071 +0,9%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1616 -0,2%Öl64,39 +2,0%Gold4.099 -1,7%
Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Kurs der SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

14.11.25 16:08 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
18,88 EUR -0,02 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:42 Uhr fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,82 EUR. Bisher wurden heute 9.084 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei 30,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 60,90 Prozent zulegen. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
mehr Analysen