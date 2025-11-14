SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Kurs der SCHOTT Pharma

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 18,80 EUR ab.

Um 15:42 Uhr fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 18,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,82 EUR. Bisher wurden heute 9.084 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei 30,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 60,90 Prozent zulegen. Am 10.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten