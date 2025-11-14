DAX23.805 -1,0%Est505.682 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,00 -3,5%Nas22.870 -2,3%Bitcoin83.301 -2,8%Euro1,1624 -0,1%Öl64,26 +1,8%Gold4.170 ±-0,0%
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag mit KursVerlusten

14.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 18,80 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 18,80 EUR abwärts. Bei 18,80 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,82 EUR. Zuletzt wechselten 1.227 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 30,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 60,90 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,90 EUR am 10.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,159 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Minus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
31.10.2025SCHOTT Pharma KaufenDZ BANK
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
