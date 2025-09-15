DAX23.663 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag in Rot

16.09.25 09:26 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag in Rot

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 21,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,50 EUR -0,10 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 21,50 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 21,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 52 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 52,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,95 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

