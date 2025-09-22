SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma präsentiert sich am Dienstagmittag stärker
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 21,85 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 11:35 Uhr 0,7 Prozent. Bei 22,25 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,80 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.020 Stück gehandelt.
Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,84 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 18,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.
SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.
