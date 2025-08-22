SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 23,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 23,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SCHOTT Pharma-Aktien beläuft sich auf 13.706 Stück.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,88 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,59 Prozent.

Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,17 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

