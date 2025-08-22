SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der SCHOTT Pharma-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 23,80 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr bei 23,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,80 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 5 SCHOTT Pharma-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,88 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 54,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef