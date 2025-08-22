DAX24.188 -0,4%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,77 -1,4%Gold3.368 ±0,0%
DAX unter Druck -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Wolfspeed, Mercedes-Benz, Nissan, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, im Fokus
Kurs der SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag schwächer

26.08.25 12:05 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagmittag schwächer

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 23,40 EUR.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 11:39 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 23,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.948 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 57,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 20,94 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 234,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SCHOTT Pharma

