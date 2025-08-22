SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 23,45 EUR abwärts.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 23,45 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 24,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.585 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 26,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,20 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

