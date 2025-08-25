DAX24.163 -0,5%ESt505.392 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Kurs der SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

26.08.25 09:25 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 23,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
23,55 EUR -0,40 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 23,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 23,50 EUR. Bei 24,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 180 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von 56,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie 21,28 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 234,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
