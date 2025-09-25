SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma behauptet sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 21,20 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die SCHOTT Pharma-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 21,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,35 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.751 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 32,74 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 54,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie aus.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

