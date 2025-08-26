SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

DAX24.160 ±0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,13 -0,2%Gold3.381 -0,3%
27.08.25 09:25 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,40 EUR an der Tafel.

Die SCHOTT Pharma-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 23,40 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 23,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,61 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 26,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,46 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 234,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,02 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

