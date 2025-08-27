SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 23,15 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 23,15 EUR ab. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 23,05 EUR. Bei 23,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.554 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 36,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 59,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 20,09 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,17 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,46 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 234,20 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

