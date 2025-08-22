DAX23.952 -0,4%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1668 -0,1%Öl68,23 -0,1%Gold3.406 -0,3%
SCHOTT Pharma im Blick

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Freitagmittag zu

29.08.25 12:05 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger greifen bei SCHOTT Pharma am Freitagmittag zu

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,10 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6.505 SCHOTT Pharma-Aktien.

Bei 36,88 EUR markierte der Titel am 30.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 59,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Abschläge von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,158 EUR, nach 0,160 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,46 Mio. EUR – ein Plus von 9,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 234,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Den erwarteten Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

