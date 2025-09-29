SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Dienstagnachmittag in Rot

Kurs der SCHOTT Pharma

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 20,95 EUR.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 20,95 EUR ab. In der Spitze fiel die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.979 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 36,01 Prozent niedriger. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,69 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Am 12.08.2025 lud SCHOTT Pharma zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 256,46 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef