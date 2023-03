Schottische Nationalpartei beginnt mit Wahl neuer Führung

EDINBURGH (dpa-AFX) - Die schottische Regierungspartei SNP (Scottish National Party) beginnt an diesem Montag mit der Abstimmung über die Nachfolge von Partei- und Regierungschefin Nicola Sturgeon. Das Ergebnis soll am 27. März feststehen. Sturgeon hatte Mitte Februar ihren Rücktritt vom Amt der Ersten Ministerin in dem britischen Landesteil angekündigt. Die 52-Jährige hat das Amt seit 2014 inne.

Um ihre Nachfolge bemühen sich die bisherige Finanzministerin Kate Forbes, Gesundheitsminister Humza Yousaf und die frühere Staatssekretärin Ash Regan. Die Entscheidung fällt in einer Urwahl der Parteibasis. Die SNP setzt sich für Schottlands Unabhängigkeit von Großbritannien ein. Im Regionalparlament von Edinburgh ist sie stärkste Kraft./cmy/DP/he