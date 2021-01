Schottische Unabhängigkeitsbefürworter im Umfragehoch

Werbung

Heute im Fokus

DAX schafft Sprung auf 14.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eröffnet -- Tesla-Rückrufaktion -- Renault, Bayer, Affirm-IPO, Drägerwerk im Fokus

Corona-Jahr 2020: Konjunktureinbruch und Haushaltsdefizit. Ägypten unterzeichnet 23-Milliarden-Schnellzug-Projekt mit Siemens. Norwegian verabschiedet sich von Langstreckenflügen. OMV fördert wieder mehr Öl und Gas. Shop Apotheke will 200 Millionen Euro am Anleihemarkt einsammeln. Allianz will Kundenmilliarden bis 2025 klimafreundlicher anlegen. Offenbar neues Corona-Hilfspaket in den USA im Volumen von 2 Billionen Dollar.