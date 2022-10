Schottlands Regierungschefin ruft zum Energiesparen auf - Kritik an London

EDINBURGH/LONDON (dpa-AFX) - Angesichts drohender Engpässe hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die Menschen in ihrem Landesteil zum Energiesparen aufgefordert. Man solle beim Energieverbrauch "vernünftig" sein, sagte die Politikerin der Schottischen Nationalpartei SNP dem Radiosender BBC 4 am Freitag. Sturgeon kritisierte zudem die Zentralregierung in London für einen Mangel an Planung und grundlegender Kommunikation hinsichtlich der Gefahren von Versorgungsengpässen mit Gas und Strom infolge des Ukraine-Kriegs.

Die Regierung von Premierministerin Liz Truss betont seit Monaten, man erwarte durch den eigenen Zugang zu Öl und Gas in der Nordsee sowie durch ein diversifiziertes Versorgungsnetz keine Engpässe und müsse sich daher anders als Deutschland nicht einschränken.

Erst am Donnerstag berichtete die Zeitung "The Times", Truss habe den Vorschlag ihres Wirtschaftsministers Jacob Rees-Mogg für eine Kampagne zum Energiesparen aus "ideologischen Gründen" abgelehnt. Am selben Tag hatte jedoch der britische Stromnetzbetreiber seine Einschätzung der Dinge vorgelegt: In schlimmsten Fall drohen den Briten demnach im Winter geplante mehrstündige Phasen ohne Zugang zu Strom./cmy/DP/ngu