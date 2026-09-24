Quanten-Coup bei NVIDIA: IonQ zieht ins Forschungszentrum ein - Das sollten Anleger der Aktien wissen

Schritt zur Quanten-KI

24.09.26 09:25 Uhr

Ein Quantencomputer von IonQ zieht in NVIDIAs Forschungszentrum ein, direkt angebunden an ein GB200-NVL72-System, und wirft die Frage auf, wie stark dieses Feld künftig ins Gewicht fällt.

• Die Aktien von IonQ und NVIDIA reagierten bereits auf die Ankündigung, wobei IonQ um 4,4 % zulegte, während NVIDIA leicht nachgab; die langfristigen Geschäftsauswirkungen bleiben jedoch unklar, da die Installation erst für 2027 geplant ist.

• Die Kooperation zwischen IonQ und NVIDIA zielt darauf ab, hybride Quanten-KI-Architekturen zu entwickeln, wobei das IonQ-System direkt an ein NVIDIA-GB200-NVL72-System angebunden wird, um Durchbrüche bei der Integration von QPUs mit KI-Infrastruktur zu ermöglichen.

• IonQ installiert sein Superion 256 Quantencomputersystem im NVIDIA Forschungszentrum, um die Verbindung von Quantenprozessoren mit KI- und Supercomputing-Hardware zu erforschen und langfristige Anwendungsfelder wie Finanzwesen, Materialwissenschaften und Wirkstoffforschung zu erschließen.

Quantenhardware und KI-Rechenleistung sollen künftig enger verzahnt arbeiten

IonQ positioniert sich als Hardwarepartner für hybride Architekturen

Aktien reagieren

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NVIDIA lässt erstmals ein Quantensystem eines externen Partners in seinem Forschungszentrum NVAQC installieren: IonQs Superion 256 wird über NVQLink direkt mit einem GB200-NVL72-System verbunden. Die am Mittwoch verkündete Kooperation soll Quanten-Prozessoren und KI-Infrastruktur näher zusammenbringen. Die Installation im NVAQC ist laut IonQ für 2027 vorgesehen.

IonQ zieht ins NVIDIA-Forschungszentrum

IonQ, ein Anbieter von Quantencomputing-Plattformen und seit der Übernahme von SkyWater Technology auch von Foundry-Diensten, teilte mit, dass sein neues System Superion 256 als erstes On-Premise-Quantensystem im NVIDIA Accelerated Quantum Research Center installiert wird. Die Einrichtung wurde geschaffen, um Quantenprozessoren mit moderner Supercomputing-Hardware zu verknüpfen. Über die Schnittstelle NVQLink wird das IonQ-System direkt an ein NVIDIA-GB200-NVL72-System angebunden, die Steuerung der Rechenlasten läuft über die offene CUDA-Q-Plattform von NVIDIA.

Neben der reinen Hardware-Integration soll die gemeinsame Forschung konkrete Anwendungsfelder erschließen: Portfolio-Optimierung und Risikomodellierung im Finanzwesen, Materialwissenschaft sowie Computerchemie für die Wirkstoffforschung. Timothy Costa, Vice President und General Manager für Quantum bei NVIDIA, wird in der Mitteilung mit dem Satz zitiert, jeder Supercomputer werde zu einem Quantensupercomputer, und IonQs System solle als erster Quantenprozessor neben der GB200-NVL72-Anlage Durchbrüche bei der Integration von QPUs mit KI-Infrastruktur ermöglichen.

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Strategische Bedeutung für IonQ

Für IonQ ist die Installation im NVAQC nach eigener Darstellung ein Signal an Kunden aus Finanzwesen, Pharma- und Materialforschung. Das Unternehmen positioniert sich damit als Quanten-Hardwarepartner von NVIDIA für hybride Quanten-KI-Architekturen.

Auch für NVIDIA strategisch bedeutsam

Für NVIDIA liegt die Bedeutung vor allem in der Verbindung seiner KI- und Supercomputing-Infrastruktur mit Quantenprozessoren. Damit schafft der Konzern eine Grundlage, um seine Rechenplattformen auch für hybride Anwendungen aus klassischem und Quantencomputing zu positionieren. Kurzfristig dürfte der direkte Beitrag zum Geschäft allerdings begrenzt sein, da die Installation des IonQ-Systems erst für 2027 geplant ist.

Was die Kooperation für Anleger bedeutet

Für Anleger ist daher vor allem die langfristige Entwicklung relevant: Entscheidend wird sein, ob NVIDIA aus der Verbindung von KI- und Quantencomputing ein skalierbares Geschäftsfeld entwickeln kann. Aus der aktuellen Kooperation lässt sich noch kein konkreter Beitrag zu Umsatz oder Gewinn ableiten. Ob sich daraus später messbare Geschäftseffekte ergeben, bleibt abzuwarten.

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IonQ-Aktie und NVIDIA-Titel reagieren dennoch bereits

Die IonQ-Aktie ist nach Bekanntwerden der Kooperation am Mittwoch deutlich um 4,4 Prozent angezogen. Nachbörslich lässt die Euphorie etwas nach, an der NYSE geht es 0,92 Prozent auf 42,15 US-Dollar abwärts. Die NVIDIA-Aktie hatte auf die Neuigkeiten mit einem Abschlag von 1,5 Prozent reagiert. Nachbörslich sind weitere leichte Verluste zu sehen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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