Schrottberg in Salzgitter brennt seit Stunden
Werte in diesem Artikel
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Schrottberg auf dem Gelände des Stahlkonzerns Salzgitter AG (Salzgitter) steht immer noch in Flammen. Ein Bagger nahm den großen Schrotthaufen in der Nacht Stück für Stück auseinander, damit die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen konnten, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte. Die aufwendigen Löscharbeiten werden demzufolge voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinein andauern.
Um die 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, um das Feuer zu löschen. Sie seien gut vorangekommen, sagte ein Sprecher am frühen Morgen: Der aufsteigende Rauch sei bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor. Anwohner sollten aber weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.
Der etwa 40 mal 40 Meter große und rund 15 Meter hohe Schrotthaufen auf dem Gelände des Stahlproduzenten war gegen 19.00 Uhr in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sorgte allerdings für dichten, dunklen Rauch. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben./pto/DP/zb
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Salzgitter Aktie News
Salzgitter Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.05.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.