DAX24.652 -0,4%Est506.054 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1700 +10,4%Nas25.709 -4,2%Bitcoin55.078 +0,4%Euro1,1541 +0,3%Öl94,65 +2,0%Gold4.331 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 SpaceX SPACEX Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA: Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. -- Tesla, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert NVIDIA-Aktie im Fokus: KI-Wachstum über neue Speicher-Allianzen mit SK hynix und Co. gesichert
Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter! Strategy – Bitcoin-Sammler von Michael Saylor kauft trotz Milliardenverlusten munter weiter!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schüsse auf Gebäude des türkischen Koc-Konzerns nach Aufregung um Witz

08.06.26 14:17 Uhr

ISTANBUL (dpa-AFX) - Nach einem als diskriminierend kritisierten Witz des türkischen Milliardärs Rahmi Koc über eine kurdische Frau sind in mehreren türkischen Städten Gebäude des Koc-Konzerns mit Schusswaffen angegriffen worden. Türkische Behörden leiteten Ermittlungen ein, mehrere Verdächtige wurden festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Ermittlungen eingeleitet

Am Morgen wurde auf eine zur Koc-Holding gehörende Bankfiliale in der südostanatolischen Stadt Diyarbakir geschossen, wie die Nachrichtenagentur DHA meldete. Die Filiale blieb den Tag über geschlossen, die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zu Sonntag hatten in Istanbul zwei maskierte Männer auf die Zentrale des zum Konzern gehörenden Autohauses geschossen, wie Anadolu meldete. Gegen die zwei von der Polizei festgenommenen Verdächtigen leitete die Istanbuler Staatsanwaltschaft demnach Ermittlungen ein. Im südtürkischen Antalya wurde auf ein Autohaus geschossen, insgesamt wurden drei Verdächtige festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Witz über eine kurdische Frau hatte für Aufregung gesorgt

Zuvor hatte ein Witz von Koc - dem 95 Jahre alten Milliardär und Ehrenvorsitzenden der Koc-Holding, einem der größten Mischkonzerne der Türkei - bei einer Eröffnungsfeier am Freitag in Izmir für Aufregung gesorgt. Das Video von seiner Erzählung über eine kurdische Frau löste in den sozialen Medien massive Kritik aus. Justizminister Akin Gürlek teilte auf der Plattform X mit, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen "Beleidigung eines Teils der Gesellschaft" aufgenommen. Die pro-kurdische Dem-Partei verurteilte den Witz als "rassistisch und sexistisch" und forderte Konsequenzen.

Koc selbst entschuldigte sich in einer schriftlichen Erklärung auf dem offiziellen X-Account der Koc-Holding. Er habe nicht die Absicht gehabt, jemanden zu beleidigen./shu/DP/stw