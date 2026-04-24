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Schüsse bei Dinner mit Trump: Angreifer trug mehrere Waffen bei sich

26.04.26 06:21 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der während eines Gala-Dinners mit US-Präsident Donald Trump von Sicherheitskräften überwältigte Angreifer trug mehrere Waffen bei sich. Das sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus kurz nach dem Vorfall. Die Polizei bestätigte später, dass der Mann eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich gehabt habe.

Trump postete ein Video auf seiner Plattform Truth Social, das mutmaßlich den Angreifer zeigt, wie er an Sicherheitsbeamten vorbeirennt, die anschließend die Waffen auf ihn richten.

Ob der Angreifer Trump als Ziel hatte, wisse er nicht, sagte der Präsident. Er sei noch relativ weit weg gewesen. "Die Reaktionszeit war hervorragend", sagte er mit Blick auf das Vorgehen der Sicherheitsbeamten./jcf/DP/zb