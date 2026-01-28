Schuhkonzern mit Bilanz

Am Donnerstag hat der Sandalenherstellers Birkenstock seine Bücher geöffnet und die Bilanz für das zurückliegende Jahresviertel präsentiert.

Für Birkenstock ist das erste Geschäftsquartal seines Geschäftsjahres 2026 mit einem Gewinnplus zu Ende gegangen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 0,27 Euro und lag damit über dem Gewinnausweis im Vorjahreszeitraum, als noch ein EPS von 0,11 Euro in den Büchern gestanden hatte. Damit übertraf Birkenstock die Markterwartungen: Analysten hatten zuvor ein EPS von 0,259 Euro in Aussicht gestellt.

Der Umsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 401,90 Millionen Euro. Im ersten Quartal des Vorjahres hatten die Erlöse noch bei 361,719 Millionen Euro gelegen. Auf Umsatzebene schlug sich Birkenstock damit minimal besser als erwartet: Die Expertenschätzungen für die Erlöse hatten sich im Vorfeld auf 401,8 Millionen Euro belaufen.

Die Birkenstock-Aktie notiert an der NYSE im vorbörslichen Handel zeitweise 0,12 Prozent höher bei 40,05 US-Dollar.

