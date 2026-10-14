DAX 25.358 +0,4%ESt50 6.206 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.681 +0,6%Euro 1,1198 -0,0%Öl 105,8 +0,1%Gold 4.145 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Schuldenprobleme

Lagarde dämpft Hoffnungen auf EZB-Hilfe für Frankreich

Lagarde dämpft Hoffnungen auf EZB-Hilfe für Frankreich

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht Frankreich selbst in der Pflicht, seine Schuldenprobleme durch eine Haushaltskonsolidierung zu lösen.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, sieht Frankreich beim Lösen seiner Schuldenprobleme in der Pflicht und dämpft damit Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt. Es liege an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, sagte Lagarde dem Sender CNN in Bangkok, wie Reuters berichtet. „Es gibt besondere Umstände, die dazu führen, dass einige Länder stärker betroffen sind – Frankreich ist hierfür ein Beispiel“, fügte sie hinzu. In diesem Fall liege die erste und wichtigste Lösung im eigenen Land, in Frankreich. Das Land sollte seine Schuldenprobleme durch eine Haushaltskonsolidierung lösen.

Werbung

Frankreichs Staatsanleihen besonders unter Druck

Französische Staatsanleihen waren besonders stark von einem weltweiten Ausverkauf betroffen. Investoren befürchten, dass politisches Gerangel im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr die Bemühungen der Regierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits behindern könnte. Analysten spekulieren seit Wochen darüber, ob die Europäische Zentralbank (EZB) Frankreich zur Hilfe eilen könnte.

EZB könnte mit Anleihekäufen eingreifen

Die EZB verfügt mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) über ein Programm, mit dem sie unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes kaufen könnte. Bedingung dafür ist aber, dass dieser Staat unter einer ungerechtfertigten Verschärfung seiner Finanzierungsbedingungen leidet und der Anstieg der Renditen ungeordnet erfolgt.

Dow Jones

Bildquellen: einstein / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.