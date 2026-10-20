Nebius-Aktie stabilisiert sich: Warum die Schuldensorgen der Neocloud-Aktien bleiben

Schuldensorgen im Sektor

20.10.26 17:21 Uhr

Die Nebius-Aktie fängt sich am Dienstag, doch die Schuldensorgen der Branche bleiben, und auch Nebius finanziert seinen Ausbau zunehmend am Kapitalmarkt: Wie belastbar ist die Rechnung?

• Die zukünftige Entwicklung hängt von der Stabilität der Finanzierung ab, während die Branche insgesamt durch Kostendruck und Investitionsrückgänge im KI-Rechenzentrenmarkt belastet ist.

• Nebius steigert Umsatz und EBITDA deutlich, steht jedoch vor erheblichen Finanzierungs- und Zinsbelastungen, die durch Kundenvorauszahlungen teilweise ausgeglichen werden.

• Die Nebius-Aktie erholt sich trotz anhaltender Schuldensorgen in der Branche, wobei das Unternehmen operativ stark wächst, aber hohe Kapital- und Zinskosten verzeichnet.

Nebius-Aktie erholt sich trotz anhaltender Schuldensorgen in der Branche

Bei Nebius wachsen Umsatz und Zinslast gleichzeitig kräftig

Kundenvorauszahlungen sollen einen Teil des Ausbaus finanzieren

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Die Nebius-Aktie stabilisiert sich am Dienstag und gibt an der NASDAQ zeitweise um moderate 0,31 Prozent auf 169,71 US-Dollar nach. Zwischenzeitlich ging es deutlich abwärts. Damit setzt sie die Erholung vom Montag nicht fort, nachdem ein Ausverkauf bei Neocloud-Werten sie am Freitag deutlich gedrückt hatte. Eine Nachricht aus dem eigenen Haus steckt nicht hinter der Gegenbewegung, und die Belastungen sind nicht verschwunden. Ausgelöst hatten den Ausverkauf Schuldensorgen beim Konkurrenten CoreWeave, die den gesamten Sektor weiter unter Beobachtung halten.

Schuldensorgen bei CoreWeave hängen über der Branche

Den Anfang machte der Anleihemarkt. Die Rendite der bis 2032 laufenden CoreWeave-Anleihe mit einem Kupon von 9,625 Prozent kletterte kürzlich auf rund 15 Prozent. Wenn Investoren selbst für ein ohnehin hoch verzinstes Papier eine solche Rendite verlangen, preisen sie ein erhebliches Kreditrisiko ein.

Woher diese Sorge kommt, zeigt der Quartalsbericht vom 11. August. Im zweiten Quartal mehr als verdoppelte CoreWeave den Umsatz auf 2,58 Milliarden US-Dollar, nach 1,21 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Wachstum wird jedoch von den Finanzierungskosten aufgezehrt. Dem bereinigten operativen Ergebnis von 128 Millionen US-Dollar standen Zinsaufwendungen von 640 Millionen US-Dollar gegenüber, rund das Fünffache. Unter dem Strich blieb ein Nettoverlust von 626 Millionen US-Dollar. Ein Gegengewicht bildet der Auftragsbestand von rund 104 Milliarden US-Dollar zum 30. Juni.

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Zusätzlich belastet eine Prognose der Marktforscher von Gartner von Mitte Oktober. Demnach müssten die Betreiber von KI-Rechenzentren bis 2030 kumuliert rund 8,5 Billionen US-Dollar Umsatz erzielen, um ihre angekündigten Investitionen samt Finanzierungskosten bei einer Kapitalrendite von 12 Prozent zu decken. Aus dem KI-Geschäft mit Unternehmen und Verbrauchern erwartet Gartner im selben Zeitraum aber höchstens 3,6 Billionen US-Dollar. Kostendruck und fehlende Differenzierung dürften deshalb bis 2030 mehr als 80 Prozent der Neocloud-Anbieter dazu zwingen, ihren eigenständigen Betrieb aufzugeben. Ob die Erholung bei Nebius trägt, hängt deshalb an der Frage, wie belastbar die Finanzierung des eigenen Ausbaus ist.

Nebius-Aktie: Wachstum mit hohem Kapitalbedarf

Operativ wächst Nebius rasant. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 454 Prozent auf 582,3 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA drehte auf 236,2 Millionen US-Dollar nach minus 21,0 Millionen im Vorjahresquartal. Unter dem Strich stand dennoch ein Verlust aus fortgeführten Geschäften von 190,4 Millionen US-Dollar. Die Finanzierungslast wächst mit: Der Zinsaufwand kletterte auf 119,1 Millionen US-Dollar nach 4,8 Millionen ein Jahr zuvor.

Zum 30. Juni standen Zahlungsmitteln von 8,04 Milliarden US-Dollar langfristige Finanzverbindlichkeiten von 8,5 Milliarden gegenüber. Seitdem hat sich das Bild verschoben. Im Juli nahm Nebius 775 Millionen US-Dollar über eine erste besicherte Finanzierung auf, am 24. August schloss das Unternehmen die Platzierung von Wandelanleihen über 5,75 Milliarden US-Dollar ab. Zugleich tauschten Altanleger Wandelanleihen über 800 Millionen US-Dollar in rund 15,8 Millionen Aktien. Nebius wies darauf hin, dass Verkäufe oder Absicherungsgeschäfte dieser Anleger den Aktienkurs belasten könnten.

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Bei CoreWeave standen laut Quartalsbericht zum 30. Juni Zahlungsmittel von 5,52 Milliarden US-Dollar Schulden von 31,4 Milliarden US-Dollar gegenüber, für die das Unternehmen selbst haftet. Hinzu kamen 3,7 Milliarden US-Dollar an Projektfinanzierungen ohne Rückgriff auf den Konzern. Bei Nebius deckten die Zahlungsmittel die Schulden zum selben Stichtag nahezu vollständig. Die Liquiditätslage ist damit deutlich komfortabler, auch wenn sich der Vergleich auf den Stand vor den neuen Wandelanleihen bezieht.

Was für die Nebius-Aktie spricht

Im Aktionärsbrief zum zweiten Quartal bekräftigte Nebius die Jahresprognose für alle Kennzahlen und erwartet 2026 Kundenvorauszahlungen von über 9 Milliarden US-Dollar. Rund 70 Prozent der im Quartal abgeschlossenen Verträge enthielten Vorauszahlungen, die 50 bis 60 Prozent der zugehörigen Investitionen decken. Das senkt den Bedarf an Fremdkapital, ersetzt ihn aber nicht.

Als Nächstes rücken die Zahlen zum dritten Quartal in den Blick. Sie dürften zeigen, ob Vorauszahlungen und Wachstum die Debatte um Zinslast und Schulden entschärfen.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

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