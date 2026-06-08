DAX24.610 ±-0,0%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1000 -0,5%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.718 +0,1%Euro1,1542 +0,1%Öl92,70 -1,5%Gold4.329 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie
AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schuldverschreibungen

Evonik-Aktie tiefrot: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe

09.06.26 09:29 Uhr
Evonik-Aktie abgeschlagen: Neue RAG-Umtauschanleihe im Fokus | finanzen.net

Der Evonik-Großaktionär RAG-Stiftung will eine neue Umtauschanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von rund 375 Millionen Euro begeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
15,20 EUR -0,31 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die bis Dezember 2031 laufenden nicht nachrangigen und unbesicherten Schuldverschreibungen sollen in bestehende Stammaktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG umtauschbar sein, wie die Stiftung am Dienstag in Essen mitteilte.

Die neuen Anleihen sollen institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden, hieß es weiter. Dabei richte sich das Angebot an Investoren außerhalb der USA. Die RAG-Stiftung hält den Angaben zufolge als größter Evonik-Aktionär derzeit rund 44 Prozent der insgesamt 466 Millionen Evonik-Anteile.

Bereits ausstehend seien drei Umtauschanleihen auf Evonik-Papiere über jeweils 500 Millionen Euro oder insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Eine der Anleihen läuft kommende Woche aus. Die anderen beiden laufen bis 2029 beziehungsweise 2030. Die Evonik-Aktie hat sich im laufenden Jahr mit einem Anstieg von knapp 18 Prozent etwas von ihrem Rückgang die Jahre davor erholt.

In den vergangenen fünf Jahren sank der Börsenwert trotz der Erholung um fast die Hälfte auf zuletzt 7,3 Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel verliert die Evonik-Aktie zeitweise 3,44 Prozent auf 15,18 Euro.

/tav/zb

ESSEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, EVONIK

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
08.06.2026Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.06.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
27.05.2026Evonik HaltenDZ BANK
22.05.2026Evonik UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Evonik BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Evonik OverweightBarclays Capital
02.04.2026Evonik OverweightBarclays Capital
02.04.2026Evonik BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Evonik OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.06.2026Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.06.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
27.05.2026Evonik HaltenDZ BANK
21.05.2026Evonik Equal WeightBarclays Capital
18.05.2026Evonik HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Evonik UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.02.2026Evonik SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen