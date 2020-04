Schulen in Dänemark: Ältere Kinder müssen lange zuhause bleiben

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Pädagogen und Politiker in Dänemark rechnen nicht damit, dass die älteren Schüler noch vor den Sommerferien in die Schulen zurückkehren können. Der Vorsitzende des Lehrerverbands, Anders Bondo Christensen, sagte am Dienstag der Zeitung "Politiken", die 6. bis 9. Klasse müsse sich darauf einstellen, bis zu den Ferien zu Hause zu lernen, denn sie könnten nicht im Einklang mit den beschlossenen Abstandsregeln unterrichtet werden. "Dafür gibt es weder Platz noch Personal."

Die Kindergärten und die ersten fünf Klassen wurden in der letzten Woche in Dänemark wieder geöffnet. Um eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, müssen die Schüler Abstand voneinander halten.

Auch Festivals, Konzerte und Märkte sind für die Dänen erst einmal passé. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, dass Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen bis zum 1. September untersagt bleiben. Das Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen gelte vorerst bis zum 10. Mai.

Gleichzeitig hat die dänische Regierung angekündigt, wesentlich mehr Menschen auf Covid-19 zu testen. Jeder, der Symptome hat oder mit einer infizierten Person Kontakt hatte, kann sich fortan testen lassen. In Dänemark waren am Dienstagvormittag 364 Todesfälle durch Corona registriert./sh/DP/mis