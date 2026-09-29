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Summit-Aktie zieht zweistellig an: AstraZeneca investiert Milliardensumme in Summit Therapeutics - Kooperation vertieft

Summit-Aktie zieht zweistellig an: AstraZeneca investiert Milliardensumme in Summit Therapeutics - Kooperation vertieft

AstraZeneca investiert im Rahmen einer erweiterten Partnerschaft 2 Milliarden US-Dollar in das US-Unternehmen Summit Therapeutics.

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Summit teilte am Montag mit, dass AstraZeneca wandelbare Vorzugsaktien im Wert von 2 Milliarden Dollar erwerben werde. Dies entspreche einem Stammaktienpreis von 18,36 Dollar je Aktie, was einen Aufschlag von 10 Prozent auf den volumengewichteten Fünf-Tage-Durchschnittskurs der Aktien darstelle.

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Summit steigt im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 23,64 Prozent auf 19,17 Dollar. Die Aktien der britischen AstraZeneca notieren derweil 1,79 Prozent fester bei 127,16 GBP.

Zusätzlich zu der Investition planen die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Krebsbehandlungen zu intensivieren. Sie unterzeichneten eine Vereinbarung über eine klinische Kooperation, um Sonesitatug-Vedotin von AstraZeneca in Kombination mit Ivonescimab von Summit zu evaluieren.

Zudem unterzeichneten sie eine unverbindliche Absichtserklärung im Zusammenhang mit einer geplanten Vereinbarung zur Durchführung klinischer Studien, bei denen Ivonescimab mit mehreren Krebsmedikamenten von AstraZeneca in einer Reihe von klinischen Tests kombiniert werden soll. Die Vereinbarung ist beiderseitig nicht-exklusiv. Jedes Unternehmen behält die Entwicklungs- und Vermarktungsrechte. Zudem gibt es keine Bestimmungen über Lizenzgebühren, Meilensteine oder Umsatz- oder Gewinnbeteiligungen.

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DJG/DJN/uxd/gos

Von Elias Schisgall

DOW JONES

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images, Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
16.09.26 AstraZeneca Buy UBS AG
16.09.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG

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