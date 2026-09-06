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Schulze: Ergebnis 'richtig niederschmetternd'

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat und Regierungschef Sven Schulze hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als "richtig niederschmetternd" bezeichnet. Zur Frage, was das für ihn als Parteichef heiße, verwies Schulze auf die Sitzungen der CDU-Gremien am Montag. Man müsse das Ergebnis und was es für die CDU in Sachsen-Anhalt bedeute, dann im Landesvorstand besprechen, erklärte Schulze im MDR.

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Zum einen gebe es Stimmen, die ihn aufforderten, dass er weiter standhaft bleiben solle. Zum anderen gebe es wahrscheinlich Einzelne, die jetzt sagten: "Wir müssen jetzt mit jemand anderem an der Spitze der CDU arbeiten." Schulze sagte, dies wolle er in dem Gremium diskutieren, wo es hingehöre, nämlich im CDU-Landesvorstand gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden./raz/DP/zb

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