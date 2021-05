Schulze fordert von Union Unterstützung für schärfere Klimaziele

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) fordert einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und ruft die Union zum Umsteuern in der Klimapolitik auf. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimapolitik der Bundesregierung gebe hier mehr Rückenwind für schärfere Maßnahmen, sagte sie im Deutschlandfunk.

"Wir brauchen mehr Generationengerechtigkeit, das hat das Gericht eindeutig gesagt, mehr Planungssicherheit und natürlich mehr Klimaschutz. Ich werde das so machen, dass der Klimaschutz die Wirtschaft nicht abwürgt, sondern dass wir sie umbauen, dass wir sie modernisieren", so Schulze. "Und alle, die da bremsen, die müssen da jetzt mit an Bord, die müssen aufhören, auf die Bremse zu treten."

Dies gelte auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien. "Dieser ganze Pfad muss schneller gehen", so Schulze. "Wir müssen jetzt in erneuerbare Energien einsteigen. Das macht mir schon Sorgen, das geht zu langsam. Das muss schneller gehen."

Karlsruhe fordert Klarheit für Jahre nach 2030

Das Gericht in Karlsruhe hat vergangene Woche den Gesetzgeber dazu verpflichtet, bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen nach dem Jahr 2030 genauer zu regeln. Auf einen konkreten Prozentsatz wollte sich Schulze nicht festlegen.

Allerdings machte sie deutlich, sie werde diese Woche einen Vorschlag zu strengeren Zielen machen, bei dem es nicht nur um Ziele der Treibhausgasreduktion für die Jahre ab 2030 gehe, sondern auch um eine Verschärfung des Ziels bis 2030.

Die Europäische Union hatte sich im April endgültig auf eine Verschärfung des Klimaziels für 2030 geeinigt, Treibhausgase sollen im Jahr 2030 um 55 Prozent unter dem Wert von 1990 liegen. Zuvor war ein Minus von 40 Prozent anvisiert worden. Deutschland muss daher auch nachlegen und sein nationales Ziel von minus 55 Prozent für 2030 erhöhen.

Diese Woche beginnt der sogenannte Petersberger Klimadialog, bei dem Experten und Politiker sich über den Stand der internationalen Klima-Verhandlungen austauschen und die UNO-Klimakonferenz im November in Glasgow vorbereiten wollen. Am Donnerstag trifft sich Schulze mit Umweltministern und anderen Regierungsvertretern aus rund 40 Staaten virtuell.

Auf der Konferenz sollen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der britische Premierminister Boris Johnson und UNO-Generalsekretär Antonia Guterres zu den Teilnehmern sprechen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 03:47 ET (07:47 GMT)